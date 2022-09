Ooit verloederde metaalfabriek nu grootste ‘cohousing’-project van Vlaanderen: Bijgaardehof aan Gent-Dampoort opent de deuren

GentIn Gent is zaterdag het grootste ‘cohousing’-project van Vlaanderen geopend. De 159 bewoners hebben een eigen appartement, maar delen bijvoorbeeld de keuken, de eetkamer of de wasmachine. “We moeten verstandiger omgaan met de schaarse ruimte die er is”, vat schepen van Stadsontwikkeling Sami Souguir (Open VLD) samen.

In 1997 is de Malmarfabriek, een metaalverwerkend bedrijf, er weggetrokken waarna de site vlakbij Gent-Dampoort jarenlang stond te verloederen. Tot nu. Na acht jaar voorbereiding is het Bijgaardehof officieel ingewijd. Het grootste ‘cohousing’-project van Vlaanderen kon zaterdag op heel wat belangstelling rekenen.

“Cohousen heeft absoluut toekomst omdat de ruimte schaars is”, zei burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) bij de opening. “Als je in de lucht gaat en dens bouwt kan je meer open ruimte vrijwaren. Maar ook als je - met voldoende privacy - meer deelt. Zo kan je meer speelruimte voor kinderen voorzien en meer groen.”

Klimaatvriendelijk

Het vervallen stuk industrieel erfgoed is omgevormd tot een modern woonproject waar 59 gezinnen -goed voor 159 bewoners- duurzaam wonen. De bakstenen van de afgebroken fabrieksmuren zijn hergebruikt. De verwarming van het Bijgaardehof gebeurt via geothermie, een warmtepomp die werkt op aardwarmte.

“Het was hier een verloederde site tot (stadsontwikkelingsbedrijf, red.) sogent alles opgekocht”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Sami Souguir (Open VLD). De vraag naar cohousingprojecten zit in stijgende lijn, klinkt het, en in de toekomst zullen nog gelijkaardige projecten in Gent ontwikkeld worden. “We moeten vaststellen dat de ruimte beperkt is. En ze zal niet toenemen. We moeten dus gaan kijken naar nieuwe concepten.”

Wereldvermaarde graffiti

Wat verder opvalt is de bijzondere tuin, of zeg maar ‘openluchtexpo’. Ergens in 2009 brak Roa binnen in de Malmarfabriek. De graffitikunstenaar wier werken in galerijen gemakkelijk voor 10.000 euro van de hand gaan, spoot er zijn bekende beestjes op de muren. Door de sloopwerken verdween een groot deel van de naar schatting vijftig werken. Maar een deel van de muren bleef behouden in de gedeelde tuin.

Nog mooi meegenomen: wie dat wil kan de tuin bezoeken. “Het nieuwe park sluit mooi aan op het bestaande Bijgaardepark, dat op zich al zo’n 2,5 hectare meet”, weet bevoegd schepen Astrid De Bruycker (Vooruit). “Door ook de voormalige Malmarfabriek om te vormen, wordt daar nu nog eens 1800 vierkante extra groen aan toegevoegd. De Stad Gent kreeg hiervoor zo’n 247.000 euro steun van Europa.

