“Ooit noodlanding moeten maken op Gentse Feesten”: ballonvaarder Hendrik Foré (66) houdt het na 1.700 vluchten voor bekeken

Opbouw van vernieuwd Gent Jazz gestart: Bijlokesi­te tijdelijk een bouwwerf

Gent Jazz is uit z'n as herrezen, na eigenlijk nooit weg te zijn geweest. Voor de fans verandert er weinig, achter de schermen is niets nog wat het was. Maar op 5 juli barst het feest opnieuw los, en daarvoor wordt de komende dagen volop gebouwd en getimmerd.