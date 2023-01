Ooit Ajax-talent én Idool-deelnemer, maar na zoveelste diefstal dreigt 2 jaar cel: “Voor het commissariaat pikte hij een e-step... van een agent”

Gent“Alle krantenartikels die in het verleden over mij geschreven zijn, hebben een enorme stempel gedrukt”, jammerde Othman A. (29) vanochtend in de Gentse rechtbank. De getalenteerde voetballer, ooit nog belofte bij Ajax Amsterdam, pleegde vorig jaar allerlei diefstallen in winkels in het Gentse. Bij A. was er vooral veel zelfbeklag. Daarbij verwees hij zelfs naar zijn deelname aan ‘Idool’ op VTM, waarvan je de beelden hieronder kunt bekijken.