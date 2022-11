“Onze dochter van 12 was om 20 uur thuis van school? Moeten we dat normaal vinden?”: nieuwe regeling met verkeerslichten veroorzaakt ellenlange files in Gent

Gent VRT krijgt zelfs eigen WK-studio in Gent niet gevuld: sport­dienst van stad geeft vrijkaar­ten weg om volk te lokken

Het WK in Qatar is gestart, maar veel volk lokt dat niet naar de WK-set in het Wintercircus in Gent. De prestigieuze set van de openbare omroep in het knap gerenoveerde gebouw raakt niet gevuld. De sportdienst van Stad Gent gaf zelfs vrijkaarten weg.

22 november