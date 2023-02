Onvindbaar op website De Lijn, buurtbewoners met handen in het haar: waar is de belbus in Drongen-Luchteren?

121 fietsers gevat zonder werkende lichten bij grootscha­li­ge politiecon­tro­le in Gent, rozen voor wie wel in orde was: “We zien u graag. Ook na Valentijn”

Bij een grootschalige fietscontrole zijn meer dan 100 fietsers gevat zonder werkende lichten. De focus lag op het Sint-Pietersplein, maar ook op de Blandijnberg en de Kattenberg werden voorbijrijdende fietsers geïnspecteerd. In totaal werden 1.000 personen gecontroleerd, elke 25ste fietser die in orde was, kreeg een roos.