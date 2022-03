‘Onument’ in Vinderhoutse Bossen herdenkt coronaslachtoffers: “De pandemie heeft een diepe impact gehad op het leven van ons allemaal”

Nu de mondmaskers zo goed als verleden tijd zijn en de horeca opnieuw op volle toeren draait, zouden we haast vergeten welke ravage het coronavirus aanrichtte in onze maatschappij. Meer dan 30.000 Belgen lieten het leven. Ook veel Gentenaars verloren een dierbare.

Om dat verlies een plaats te geven, richtte de Stad Gent in de Vinderhoutse Bossen een ‘Onument’ op. Het ontwerp stelt een gebroken cirkel voor, wat verwijst naar ons dagelijks leven dat onderbroken werd door het virus. “Momenteel is het monument nog omgeven door velden”, weet schepen van schepen van Burgerzaken Isabelle Heyndrickx (CD&V), “maar die worden de komende jaren bebost.”

“Corona heeft een diepe impact gehad op het leven van ons allemaal”, vult burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) aan. “Het Onument is een open plek waar we tot onszelf kunnen komen, maar ook verbinding met anderen kunnen vinden in ons gedeeld verdriet.”