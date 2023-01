Ontploffing in appartementsgebouw in centrum Gent: groot deel van buurt zit zonder stroom, ook Kinepolis

De ontploffing in het appartementsgebouw in de Tijgerstraat, aan Ter Platen, gebeurde omstreeks 19.30 uur. Volgens omwonenden zou het gaan om een elektriciteitscabine in de kelder van het gebouw. Zowel de brandweer als de Gentse politie zijn ter plaatse.

“Onze diensten hebben intussen het vuur geblust", bevestigt Anouk Veyt, woordvoerster van Brandweerzone Centrum. Tijdens de bluswerken werd de Tijgerstraat afgesloten voor alle verkeer. Ook de tentoonstellingslaan werd afgespannen met een politielint. “Voorlopig is er geen sprake van gewonden en dienden er ook geen personen geëvacueerd te worden. Wel is er sprake van rookhinder. Sluit ramen en deuren in de omgeving als je hinder ondervindt. Schakel ook je ventilatiesysteem uit.” Door de ontploffing van de elektriciteitscabine zit een groot deel van de buurt wel zonder stroom. Onder andere frituur Marcel, café Sunset en restaurant La Dolce Vita zitten zonder stroom. Ook Kinepolis ondervindt hinder door de ontploffing. De voorstellingen van vanavond zullen wellicht niet kunnen doorgaan. Momenteel draait er een noodgenerator. Fluvius is op de hoogte en zorgt zo snel als mogelijk voor een oplossing.