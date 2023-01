Ontploffing in appartementsgebouw in centrum Gent: groot deel van buurt, inclusief Kinepolis, zit zonder stroom

Gent Groot Vleeshuis wordt fietsen­stal­ling: 7,5 miljoen euro gevonden voor broodnodi­ge renovatie

Het Groot Vleeshuis op de Groentenmarkt in hartje Gent wordt omgebouwd tot fietsenstalling. Het historische gebouw uit de 15de eeuw staat al even in de stellingen. “Dit is een win-win”, zegt schepen Hafsa El-Bazioui (Groen). “We waren als stad op zoek naar geld voor de renovatie én naar extra plaats om fietsen te stallen.”

