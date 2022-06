Ontgoochelde reacties nu stad terugkeert naar oorspronkelijke plannen voor Gravensteen. “Dan gaan we weer in actie moeten beginnen schieten zeker?”

GentDe kogel is door de kerk, het Gravensteen krijgt tòch een paviljoen in het parkje langs de Geldmunt en een lift aan de Donjon. “Alleen zo kan de burcht integraal toegankelijk worden gemaakt”, stelt Sami Souguir. Maar dat zijn exact de plannen waartegen zo veel protest kwam, dat het dossier een jaar werd stilgelegd om alternatieven te bekijken.

Actiegroep SOS Gravensteen was de eerste om te reageren, toen bekend raakte dat de stad teruggrijpt naar de oorspronkelijke plannen. “Wij zijn ontgoocheld dat de stad terugvalt op het oorspronkelijke plan, alle participatie ten spijt”, zegt Wouter Houtekamer. “ Het alternatief van SOS Gravensteen werd nochtans ‘veelbelovend’ genoemd door Onroerend Erfgoed, maar door het schepencollege volledig van tafel geveegd. Het spreekt voor zich dat wij ons zullen blijven verzetten tegen dit plan en elke mogelijke juridische stap zullen nemen. Qua timing wordt de realisatie zo onmogelijk en het zou volgens ons verstandiger zijn indien de stad van voor af aan zou herbeginnen, mét participatie.”

Vlakte

Ook minister Diependaele (N-VA), die zich meermaals kwam moeien in het dossier, kreeg de beslissing vanmorgen koud op zijn bord. Hij houdt zich echter op de vlakte. ““De stad is bouwheer in dit dossier. Het komt dus aan de stad toe om finaal de knoop door te hakken en de plannen in te dienen. De voorbije maanden heb ik overleg georganiseerd om de neuzen van de actiecomités en de stad in dezelfde richting te krijgen. Ik kan alleen maar vaststellen dat de oorspronkelijke plannen opnieuw op tafel liggen.”

Ben Van Alboom, die betrokken was bij de groep van Bekende Gentenaars, stelt: “Burgerparticipatie in Gent anno 2022: we laten een jaar (!) niets van ons horen - geen telefoontje, geen meeting, geen uitleg, niets - en dan doen we gewoon verder met wat we al die tijd al van plan waren. Triestige zaak.” En bij historicus en pvda’er Jan Dumoulyn klinkt: “Tja, dan gaan we weer in actie moeten beginnen schieten zeker? Had men nu eens vanaf het begin geluisterd naar de mensen die er iets van kennen.”

Bezwaar

Ook oppositiepartij Vlaams Belang laat al van zich horen. “Dit is ronduit hallucinant”, reageert gemeenteraadslid Adeline Blancquaert (Vlaams Belang). “Er is een reden dat de oorspronkelijke plannen, waarnaar nu wordt teruggegrepen, werden afgeschoten. Bijna twee jaar aan protest en oproepen tot meer inspraak hebben duidelijk tot niks geleid. De alternatieve voorstellen van de Gentenaars zijn van tafel geveegd. De enige toegeving die het stadsbestuur heeft gemaakt is de oppervlakte van het paviljoen wat verkleinen, maar de enorme impact op de erfgoedwaarde van het Gravensteen blijft.” Het Vlaams Belang kondigt ook aan bezwaar te zullen aantekenen tegen de plannen als de stad volhardt.

Ondertussen tikt de klok voor het dossier. De beloofde subsidies van Vlaanderen blijven niet eeuwig wachten, de stad moest zelfs al uitstel vragen en moet dat nu opnieuw doen. De bouwaanvraag kan dit najaar worden ingediend, maar daartegen kan nog bezwaar worden aangetekend. Hetzelfde kan gebeuren als de bouwvergunning wordt afgeleverd. Zo kan de procedure makkelijk een paar jaar worden verlengd. Als in die periode de beloofde 60% subsidiëring weg zou vallen, komt er van de verbouwingen niks in huis. De begrote 10 miljoen euro kan de stad immers niet alleen betalen.