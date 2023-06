Online enquête rond doven straatverlichting massaal ingevuld: “9 op de 10 Gentenaars voelt zich ‘s nachts onveilig”

Vierde winkel voor tweede­hands­ke­ten Think Twice in Gent

Op woensdag krijgt tweedehandsketen Think Twice een vierde winkel in de Arteveldestad. Er waren al drie vestigingen in Gent, op de Ajuinlei, Brabantdam en Nederkouter. Schuin tegenover de laatste winkel opent nu ook een vierde locatie.