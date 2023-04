Ongeval tussen tram en personenwagen in Wondelgem: vrouw in levensgevaar

Van racen op een staafmixer tot lasershoo­ten: grootste doe-het-zelf festival ter wereld strijkt weer neer in Gent

Het is zover: het grootste doe-het-zelf festival ter wereld staat weer voor de deur. Drie dagen lang – op 28, 29 en 30 april – kunnen bezoekers zich volledig onderdompelen in allerlei gekke huisgemaakte projecten. Van een race met een staafmixer tot een potje lasershooten, er is voor elk wat wils.