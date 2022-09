Ongeval op R4 in Desteldonk: moeilijke doorgang richting Destelbergen

Gent Eindelijk leven op Gentbrugse Arsenaalsi­te: pop-up­café Barsenaal strijkt neer in oude spoorweg­loods

Een jaar na de overname door de nieuwe eigenaar komt het Arsenaal in Gentbrugge opnieuw tot leven. Stefaan De Winter, bekend van Die Verdammte Spielerei, start er dit weekend pop-upcafé Barsenaal. Maar dat is niet het enige wat er de komende maand in de oude spoorwegwerkplaats te beleven valt.

