Ongeval op E17 ter hoogte van Gentbrugge richting Antwerpen: twee rijstroken versperd

Gent Bevallen in het ziekenhuis, zonder gynaeco­loog: het kan voortaan in Jan Palfijn in Gent

Wat in Nederland al heel lang is ingeburgerd, wordt ook in Vlaanderen steeds meer gevraagd: bevallen bij een zelf gekozen vroedvrouw. Het AZ Jan Palfijn stapt nu officieel mee in die trend, en laat zwangere vrouwen de keuze om wél in het ziekenhuis te bevallen, bij hun eigen vroedvrouw, en dus zonder tussenkomst van een gynaecoloog.

5 augustus