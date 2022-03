‘Ongehoorzame’ hoogzwangere vrouw krijgt enkele dagen voor ze bevalt van zoontje zweepslagen van haar man

GentEen Gentse man heeft zich schuldig gemaakt aan extreem partnergeweld. Een discussie over familieleden liep uit de hand, waarna hij een kabeltouw vastgreep en zweepslagen gaf op het lichaam van zijn hoogzwangere vrouw. “Het mag een wonder heten dat het slachtoffer enkele dagen later beviel van een gezonde zoon", klinkt het bij het openbaar ministerie.

“Wat u gedaan heeft, dat gebeurde vroeger met slaven. Dit zijn bij-zon-der zware feiten, ik hoop dat u dat beseft? Voor hetzelfde geld stond u nu in de assisenzaal.” De rechter nam bij aanvang van de zaak meteen het woord en sprak de beklaagde rechtstreeks aan. In zijn linkerhand hield hij een foto omhoog waarop de rug van het slachtoffer te zien was, gevuld met striemen.

Zweepslagen

“Ik kwam die dag van mijn werk. Thuis maakten we al snel ruzie over haar familie, die ons al enige tijd uit elkaar probeert te halen. Ik ben toen de controle verloren en heb een ernstige fout gemaakt. Maar mijn vrouw is ook niet onschuldig.” Dat laatste sprong bij het openbaar ministerie in het verkeerde keelgat. “Dit zijn zeer ernstige feiten. Uw vrouw was 38 weken zwanger, maar u vond het een goed idee om haar zweepslagen te geven met een touwkabel? Haar rug, schouders en benen kregen het zwaar te verduren. alsof dat nog niet genoeg was, gaf u haar nog een vuistslag in het gezicht.”

De verstandhouding binnen dit Afghaanse huwelijk is er een waar de vrouw moet gehoorzamen aan de man. “De vrouw mocht geen gsm gebruiken, want dan zou ze contact kunnen hebben met andere mannen. Ook het contact met haar familie werd zo veel als mogelijk afgeblokt. Toen ze toch haar gsm gebruikte, kookte het potje van de man over omdat hij vond dat hij niet gehoorzaamd werd.” Intussen is het koppel wel opnieuw samen en loopt het goed volgens de man. Hij riskeert voor de feiten een celstraf van 18 maanden en een boete van 400 euro.