Onduidelijkheid, frustratie en remmen voor vrachtwagens: eerste ‘vierkant groen’ op zwart kruispunt verloopt maar stroef

GentNa Antwerpen en Aartselaar, heeft ook Gent een ‘vierkant groen’, een kruispunt waar alle fietsers en voetgangers tegelijk groen krijgen. Sint-Amandsberg kreeg de primeur: het kruispunt van de Grondwetlaan met de Sint-Bernadettestraat was al langer een hel voor zwakke weggebruikers, maar de nieuwe regeling is niet veel beter. “Het is iets nieuws en dat is altijd wennen”, klinkt het.

Wie regelmatig langs het kruispunt moet, weet hoe gevaarlijk het daar is voor fietsers en voetgangers. In 2014 kwam de buurt op straat nadat een 75-jarige man er overleden was na een aanrijding. Vijf jaar later raakte een fietser er levensgevaarlijk gewond bij een identiek ongeval en in oktober vorig jaar laaide het debat weer eens op, nadat een grootmoeder samen met haar dochter en twee kleinkinderen aangereden werd door een wagen.

Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) was al langer gewonnen voor het idee van een ‘vierkant groen’ in Gent, maar twijfelde of dat de oplossing was voor het ongevallenkruispunt in Sint-Amandsberg. De beslissing kwam er toch door – vanaf vrijdagmorgen hebben alle fietsers en voetgangers er tegelijk groen – maar de twijfel van Watteeuw bleek terecht. Er ontstond meteen een lange file in de Grondwetlaan, wat frustratie opriep bij automobilisten die nu langer moeten wachten en soms over het kruispunt scheuren als ze de kans krijgen. Voor fietsers is het niet altijd duidelijk waar ze moeten wachten, en als ze groen hebben, loopt het ook niet altijd even vlot. Sommige moeten tussen auto’s laveren en plots remmen voor vrachtwagens die het kruispunt nog snel willen oversteken of losweg het rood licht negeren.

Volledig scherm Vierkant groen kruispunt van de Grondwetlaan met de Sint-Bernadettestraat. © Jill Dhondt

“Het is daar nu drukker dan anders omdat er omleidingen zijn in de buurt”, reageert schepen Filip Watteeuw. “Al is het wel beter dan tijdens het schooljaar. Daarom zijn we bewust van start gegaan op de eerste dag van de schoolvakantie. Om meer duidelijkheid te verschaffen voor fietsers en automobilisten, komen er extra wegmarkeringen. Vandaag en dit weekend staan er ook stewards aan het kruispunt om meer uitleg te geven. Er komen ook nog speciale verkeerslichten met een groen fietser-icoontje met vier pijltjes.”

Het kruispunt wordt op termijn heraangelegd, maar de Stad wilde niet wachten tot dan om het veiliger te maken. Tot nu toe lijkt het ‘vierkant groen’ echter geen verbetering. “Het is de eerste keer dat we dit toepassen in Gent en dat is altijd wat wennen. We vragen dan ook aan automobilisten, fietsers en voetgangers om op te letten. We houden het alleszins in het oog en sturen bij als het echt nodig is”, verzekert Watteeuw.

