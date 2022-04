Onderzoek wijst uit: Gentse politie deed niks verkeerd bij naaktfouille van twee tieners, communicatie kon wel beter

GentDe klacht die tegen de politie werd ingediend in december na een fouille van twee jongeren, blijkt ongegrond. Dat zegt burgemeester Mathias De Clercq, op basis van een onderzoek van de Dienst Intern Toezicht (DIT). Een vader eiste excuses van de agenten in kwestie, nadat zijn zonen tot in hun onderbroek werden gefouilleerd op straat.

Een Gentse vader heeft klacht ingediend nadat zijn twee minderjarige kinderen tijdens de examenperiode in december op straat onderworpen werden aan een fouillering. Dat gebeurde aan het bushokje ter hoogte van de Carrefour in Oostakker. Eén van hen (16) bleek een gebruikershoeveelheid cannabis op zak te hebben, maar ook de zoon van 14 werd ter controle in zijn onderbroek gekeken.

De korpschef beloofde de hele kwestie grondig te laten onderzoeken. Manuel Gonzalez (Open Vld) wilde weten hoe ver dat staat. Het onderzoek werd op 8 maart afgerond, en de betrokken vader kreeg daarvan het resultaat, zo blijkt. Hij werd ook uitgenodigd voor een gesprek met de politie, maar ging daar voorlopig niet op in.

Proportioneel

“Zowel de reden van de controle, de manier waarop de politiemensen zich gelegitimeerd hebben, als de gerechtelijke fouille zijn legitiem uitgevoerd”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “De mening van de korpschef, op basis van dit rapport, is dat zijn mensen legaal, proportioneel en opportuun hebben gehandeld. Wel blijkt dat de politie beter had moeten communiceren, zowel qua uitleg over het waarom van de fouille, als qua luisteren naar en antwoorden op de vragen van de geviseerde jongeren.

De vader diende ook klacht in bij het comité P, maar daarvan is nog niks bekend. Wel werden ook zij in kennis gesteld van het rapport van de DIT.

