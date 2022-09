Onderwijsminister Ben Weyts op bezoek in Gentse hotelschool: “Als student heb ik zelf heel wat vakanties in de horeca gewerkt”

GENT Na Muzieko­droom in Hasselt, ook minder knaldrang in Gent? Viernul­vier vreest nog niet, maar rekent wel: “Het publiek kiest conserva­tie­ver in zee van aanbod”

Cultuurcentrum Muziekodroom in Hasselt gaat in sluimerstand, volgens de organisatie is de opkomst na corona lager. Moeten ook de Gentse tegenhangers vrezen? Viernulvier, gehuisvest in de Vooruit, kampt ook met oplopende rekeningen, maar nog niet met doemscenario’s. “We denken aan een andere prijsstrategie”.

30 augustus