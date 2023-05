Onderwijsbeurs voor 10 tot 15-jarigen in Nieuwland

Van 5 naar 9 goederen­spo­ren: sporenbun­del Zandeken aan Kluizendok klaar voor gebruik

Goederentransport over het spoor lijk saaie materie, maar als je weet dat één goederentrein om en bij de 45 vrachtwagens van de weg haalt, dan wordt het wél boeiend. Goed om weten dus dat North Sea Port en Infrabel blijven investeren in het spoor, en dat nu de sporenbundel Zandeken klaar is voor gebruik.