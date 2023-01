Ondernemingsrechtbank buigt zich over lot van AVS: “We hebben er vertrouwen in”

Gent Agressieve passagier geeft buschauf­feur van De Lijn vuistslag in het gezicht, nadat hij te laat op de stopknop drukt

Een agressieve man riskeert een celstraf van 8 maanden nadat hij een buschauffeur een lelijke vuistslag in het gezicht had gegeven. Dat deed hij omdat de buschauffeur niet stopte voor zijn halte. Maar daar had het slachtoffer een goede reden voor, want de passagier had te laat op de stopknop gedrukt, waardoor hij het voertuig niet meer veilig kon stoppen.

13 januari