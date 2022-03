Ondernemers en Unizo noemen Gents vergunningsbeleid ‘kafkaiaans en bureaucratisch’. “Er komen snel wijzigingen”

Gent / Drongen Michel en Denise zijn 75 jaar getrouwd: “Ze hebben een heel schoon leven gehad samen”

Een liefdesverhaal uit de Brugse Poort. Michel De Bruyne (94) en Denise Van Moffaert (95) leerden elkaar kennen in de buurt waar ze allebei woonden, en waar ze nooit zijn weggegaan, tot ze 2,5 jaar geleden naar rusthuis Leiehome in Drongen verhuisden. “Zijt gij niet wat te klein voor mij?”, was het eerste wat ze hem vroeg. Blijkbaar niet dus, zo blijkt driekwart eeuw later.

8 maart