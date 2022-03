Ondergrondse parking aan Vrijdagmarkt tijdelijk afgesloten na brand in de toiletten

“De brand ontstond omstreeks 14.15 uur in het ventilatiesysteem op verdieping -2 in de ondergrondse parking aan de Vrijdagmarkt. Hierdoor was er heel wat rookontwikkeling, ook in de toiletten", vertelt Anouk Veyt, woordvoerster bij Brandweerzone Centrum. “De parkeergarage werd tijdelijk afgesloten, maar is intussen alweer vrijgegeven”, zegt Matto Langeraert, woordvoerder bij de Gentse politie.