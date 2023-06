Ondanks veroordeling van vroedvrouw gaat mama van overleden baby in beroep: "Nee, dit is geen emotionele beslissing”

Bliksemin­slag en waterover­last, maar grote drukte bleef dinsdag­avond uit bij de brandweer

De brandweer is de voorbije nacht voor zo’n twintig onweersgerelateerde interventies uitgereden in en rond Gent. Dat meldt Brandweerzone Centrum. In de meeste gevallen ging het om wateroverlast. In Oostakker sloeg een bliksemschicht in op de schouw van een woning, maar de schade bleef beperkt.