Onbemande winkel in studentenbuurt dag en nacht open: “De aardbeien zijn ’s ochtends geplukt”

GENT/EEKLO ZAAK JESPERS. De Sleutel­club van Eeklo: 50.000 Belgische frank lidgeld, kamers kiezen uit een hoge hoed, seksfeest­jes en mysterieu­ze doden

Ruim 45 jaar na de Zaak Jespers blijft de vraag: waardoor kwam onderzoeksrechter Guy Jespers ten val? Had hij echt een hand in de miljoenendiefstal bij het bejaarde koppel Vanden Hende-Ledoux? Of was het zijn onderzoek naar de Sleutelclub van Eeklo, waar politici en notabelen aan partnerruil deden en enkele deelnemers om het leven kwamen in verdachte omstandigheden? Journalisten die schreven over ‘de club’ werden het zwijgen opgelegd, een Gents tijdschrift dat erover publiceerde kreeg een molotovcocktail in de redactielokalen. Een terugblik naar de verhalen die Jespers meenam in zijn graf.