Omwonenden hebben buurman al even niet gezien en bellen politie: levenloos lichaam aangetroffen in appartement

Gent “Ik verlies tot 15.000 calorieën per dag”: Kenneth (39) uit Gentbrugge verbreekt wereldre­cord ultratriat­lon

182 uur, 43 minuten en 43 seconden: dat is de straffe tijd die Kenneth Vanthuyne (39) heeft neergezet in Zwitserland. De fervente sportieveling uit Gentbrugge mag zich wereldkampioen ultratriatlon noemen. “Gelukkig heb ik een bureaujob, want mijn spieren moeten nu écht wel uitrusten”, zegt hij.

13:58