Omstreden lezing Filip Dewinter aan UGent verhuist naar andere campus “uit veiligheidsoverwegingen”

GENTOp 1 december geeft Filip Dewinter een lezing aan de UGent over zijn boek ‘Omvolking’ op uitnodiging van studentenvereniging KVHV. Dat valt niet bij iedereen in goede aarde, er zijn verschillende protestacties gepland en er werd een open brief naar de rector gestuurd om het evenement af te gelasten. Van de Walle laat de lezing wel doorgaan maar uit veiligheidsoverwegingen wordt ze wel verplaatst van campus Blandijn naar campus Aula.

Het boek van Dewinter heeft al heel wat beroering veroorzaakt. Zowel in Kessel-Lo als in Antwerpen, bij vergelijkbare voorstellingen, was er protest. Dat is in Gent niet anders: personeelsleden en middenveldspelers lieten een open brief circuleren en vroegen rector Rik Van de Walle met aandrang om de lezing niet te laten doorgaan. Die reageerde toen dat de vrijheid van meningsuiting niet preventief aan banden gelegd kon worden.

Tegenspreken

“Ik zal Filip Dewinter niet op voorhand de toegang tot de UGent ontzeggen. Het betreft een activiteit die door een erkende studentenvereniging wordt georganiseerd. Die vereniging heeft de activiteit correct aangemeld en moet zich voor de organisatie ervan aan een aantal voorwaarden houden, waaronder de regel dat er niet alleen gelegenheid moet zijn om te spreken maar ook om tegen te spreken. Op alles wat Filip Dewinter tijdens de lezing zegt, moet dus een reactie kunnen worden gegeven. Het beste resultaat zou zijn dat hij tijdens de lezing dermate wordt tegengesproken dat de UGent nadien door hem niet langer als een aantrekkelijke locatie voor dergelijke lezingen wordt beschouwd”, reageert Van de Walle.

De lezing komt er dus, al heeft de UGent, samen met organiserende studentenvereniging KVHV en de politie van Gent, beslist om die op een andere locatie te laten doorgaan. Enerzijds omdat de Blandijn erg veel in- en uitgangen telt en dus moeilijk te beveiligen is. Net op die faculteit is ook de vakgroep Talen en Culturen, met studierichtingen zoals Oost-Afrikaanse Talen en Culturen, te vinden. Volgens de open brief voelen net op die campus heel wat studenten zich bedreigd door de komst van Dewinter. Ook het Universitair Centrum voor Talenonderwijs zou er al lessen verzet hebben naar een andere locatie. Het ging onder meer over een cursus Nederlands voor Anderstaligen.

Veiligheid

Jens Hinderyckx, praeses van het KVHV, ziet de beslissing vooral als een praktische oefening. “Voor ons is het belangrijkste dat het woord aan de universiteit vrij is. Of de lezing nu doorgaat op de campus Rechten en Politieke Wetenschappen of die van de Talen en Culturen, maakt ons niet uit. Wij hebben constructief samengezeten met de politie en zien het dus puur als een beslissing uit veiligheidsoverwegingen. De aula in de campus aan het centrum is in die zin beter behapbaar”.

Hinderyckx zag wel dat de lezing van Dewinter op verzet zou botsen. “Of we het zagen aankomen? Het is moeilijk om te voorspellen, maar gezien het protest in Kessel-Lo verwachtten we dat wel. Gent staat ook wel bekend omwille van zijn protestcultuur, organisaties als het ALS en Comac (twee linkse studentenverenigingen nvdr.) staan hier nogal sterk. We zagen het dus wel wat komen, maar we zijn er niet van onder de indruk”.

