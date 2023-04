Omliggende handelaars nemen afscheid van bekendste friturist van Gent: “Na 32 jaar zetten we hem op een voetstuk”

FACTS viert 30 jaar fantasy: “Op de eerste editie was er 40 man en een poedel, nu loopt Flanders Expo twee dagen vol superfans”

Vier vrienden organiseerden dertig jaar geleden een fantasy-, anime-, en scifibeurs in café ‘t Tonneke in Gent. Nu is de Arteveldestad met FACTS gastheer voor de grootste comic con van de Lage Landen. Met nog steeds een vloot R2D2-robots waar George Lucas jaloers op is, befaamde acteurs en topartiesten, om over de fans nog maar te zwijgen. “De allerleukste actrice stond erop om met onze vrijwilligers op de foto te gaan.”