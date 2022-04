Omleiding van Gent-Sint-Pieters tot Rabot: twee weken werken op belangrijkste tramlijn van Gent

GentMet de tram van de Korenmarkt richting Gent-Sint-Pieters? Dat is tijdens de paasvakantie niet mogelijk. Een dringende herstelling op het traject van lijn 1 zet het tramverkeer in Gent even op z’n kop.

Na een eerdere noodingreep in november, staan in de Kortrijksepoortstraat en op de Nederkouter opnieuw werken gepland. Twee weken lang wordt tram 1, de drukste lijn van Vlaanderen, even geknipt. Vanaf 4 april wordt de straat opgebroken. Een aannemer vernieuwt zowel het asfalt als de sporen. Een werkje dat meer dan dringend nodig was.

Door de werken moet alle verkeer in beide rijrichtingen omrijden, enkel wie te voet is kan nog voorbij de werfzone passeren. Ook rijdt er twee weken lang geen tram op het traject Rabot-Burgstraat-Korenmarkt-Kortrijksepoortstraat-St.-Pieters. Tussen het Rabot en het station Gent-Sint-Pieters volgt tram 1 de reisweg van tram 4. Ook voor de nachtbus wacht een kleine omleiding.

Voor de buren wacht enige geluidshinder. Er wordt elke dag gewerkt van 6 uur tot 22 uur. In het weekend wordt niet gewerkt, en rijdt de tram wel langs de normale route. Leveringen aan lokale handelaars blijven mogelijk. Maar in- en uitrijden van garageboxen kan gedurende de hele werkperiode, ook in het weekend, niet.

(lees verder onder de kaart)

Volledig scherm Tram 1 volgt tijdens de paasvakantie deels de reisroute van tram 4. © De Lijn

Parkeerplaatsen schrappen?

Opmerkelijk: de werken moeten de straat slechts tijdelijk oplappen. De Lijn werkt nu volop aan een grote heraanleg, een project waar ook de vernieuwing van de Veldstraat en het Koophandelsplein deel van uitmaken. De hele stratencluster zal er dan een pak anders uitzien. Zo wil de Stad Gent voor het Oud Justitiepaleis een ondergrondse fietsparking aanleggen.

Volgens de huidige timing staat de integrale heraanleg van de as Kortrijksepoortstraat-Nederkouter gepland voor midden 2024. De grote vraag is of er nog zal geparkeerd mogen worden in de straten. Foutgeparkeerde wagens houden trams immers vaak op. In het verleden werden om die reden bijvoorbeeld parkeerplaatsen in de Sleepstraat geschrapt. Naar alle waarschijnlijk staat de as Kortrijksepoortstraat-Nederkouter een soortgelijke ingreep te wachten.

LEES OOK

Volledig scherm Archiefbeeld: in november werd de as Nederkouter-Kortrijksepoortstraat al eens 'geknipt'. © Cedric Matthys