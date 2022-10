Omgekeerd winkelen: Decathlon koopt sportgerief terug, en noemt zichzelf daarom Nolhtaced

Geen woorden, maar daden, bij Decathlon. Om de koopkracht van hun klanten te verhogen, mogen die klanten hun niet (meer) gebruikt sportgerief zelf verkopen aan de winkel. Decathlon herstelt het en verkoopt het vervolgens tweedehands en met garantie door. Doel is om zoveel mogelijk spullen te hergebruiken en zo de impact op ons milieu te beperken en afval te vermijden. Via het tweedehandsaanbod van Decathlon krijgen consumenten die minder koopkrachtig zijn ook de kans om kwalitatief sportmateriaal te kopen aan een lagere prijs. Arnaud De Coster, verantwoordelijke tweedehands Nolhtaced België, legt uit: “Decathlon is 25 jaar geleden gestart in België met als doel om sport voor zoveel mogelijk Belgen toegankelijk te maken. Die missie blijft, maar tijden veranderen. We willen er ook voor zorgen dat iedereen milieubewust kan sporten. Om duurzaam te groeien, zetten we daarom volop in op onze terugkoopdienst, ons tweedehandsaanbod, verhuur en herstellingen.”

Onderzoek

Of dat werkt? Blijkbaar wel, want tijdens een testfase dit jaar kocht Decathlon België al 26.000 spullen terug, goed voor 593.220 euro in aankoopbonnen die twee jaar lang geldig blijven. De terugkoopservice wordt nu een maand lang in de kijker gezet met de omgekeerde naam. “Uit een recent onderzoek bij meer dan 1.000 Belgen gaf 30% aan de aankoop van nieuwe sportkledij en nieuw sportmateriaal uit te stellen door de gestegen levenskost. 20% gaf aan tweedehandsmateriaal te kopen en 15% tweedehandssportkledij.”

Bijna alle sportmateriaal dat in uitstekende of zeer goede staat is, is welkom bij Nolhtaced. Alleen hygiëneprodcuten, oals ondergoed, zwemkleding of sokken en veiligheidsproducten zoals fietshelmen of producten die te versleten of te beschadigd zijn, worden niet teruggenomen. Ook sportmateriaal afkomstig van andere winkels is welkom, behalve cardiotoestellen omdat extra onderdelen hiervan moeilijk te vinden zijn.

Meer info over de terugkoopdienst op https://www.decathlon.be/nl/

