Om naar uit te kijken: data voor volgend Gents Lichtfestival zijn bekend

Gent Gent voert ‘bommetjes­ver­bod’ in: “Alleen al bommetjes of vuurwerk ’s avonds en ’s nachts op zak hebben, is strafbaar”

Gent voert een nieuw verbod in op pyrotechnisch materiaal. Voortaan is het verboden om bommetje en ander vuurwerk op zak te hebben tussen 18 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends. Het verbod komt er na vele klachten over bommetjes in de wijken rond Gent en geldt voorlopig tot 1 februari. Enkel op oudejaarsnacht, tussen middernacht en één uur, geldt een uitzondering.

23 december