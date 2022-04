Okay Oostakker opent opnieuw de deuren na verbouwing: “Ontdek onze vernieuwde broodhoek”

Na een grondige renovatie die een maand in beslag nam, gaat de OKay van Oostakker woensdag opnieuw open. “Verwacht je onder meer aan extra koelmeubels en een vernieuwde broodhoek”, zegt winkeluitbater Claudia Maes. “Onze koffiekoeken en broodjes staan nog overzichtelijker uitgestald.”

De Okay is gelegen aan de Gentstraat, een belangrijke verbindingsweg in de buurt. “We zijn makkelijk bereikbaar voor iedereen”, prijst Maes haar winkel aan. “Op de parking is er plaats voor 54 wagens en de fietsenstalling is ruim genoeg voor bakfietsen.”