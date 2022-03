Oekraïners willen werken, dienstenchequebedrijf zoekt mensen: “Taal hoeft niet in elke job een probleem te zijn”

Alina heeft een Gentse vriend. Zij waren samen in Oekraïne toen de oorlog uitbrak, en zijn naar België gevlucht. Dariya Padchev (35), haar man Oleksji en hun twee kinderen zijn ook op de vlucht geslagen, maar wisten niet waarheen. Via Alina kwamen ook zij naar België. “Ik ben via een vriend met Dariya en Oleksji in contact gekomen”, vertelt Vandenbulcke. “Ze zijn gevlucht uit de zuidelijke havenstad Odessa met enkel hun auto, wat kleding en 3.000 euro. Dariya en haar gezin kunnen tijdelijk terecht in een appartement in Middelkerke, maar ze willen zelf zo snel mogelijk aan het werk om hier te overleven en op eigen benen te staan. Via het statuut dat Oekraïense vluchtelingen krijgen, kunnen ze normaal gezien volgende week beginnen. Alleen, ze spreken geen Engels of Frans, laat staan Nederlands. De klanten van mijn dienstenchequebedrijf vinden dat evenwel niet erg. Ze zijn vooral blij dat ze een poetshulp hebben. We gaan deze dame deze week nog een opleiding geven. Het feit dat Dariya elke dag vanuit Middelkerke naar het Gentse moet rijden, vormt voor haar geen probleem, vertelde ze me.”