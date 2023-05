Oekraïense vluchtelingen verhuizen deze week naar het nooddorp in Oostakker. “Het zijn quasi allemaal mensen die al in het Gentse wonen”

Waar kan je shoppen, parkeren of een hapje eten? Alles wat je moet weten over koopzondag in Gent

Op de eerste zondag van de maand organiseren heel wat grote steden in Vlaanderen een koopzondag. Dan zijn verschillende winkels uitzonderlijk op zondag geopend. Ook in winkelstad Gent is dit het geval. Bij welke winkels kan je terecht? Waar kan je parkeren en waar kan je een hapje eten? Wij bundelden alle praktische info in een handig overzicht.