Oekraïense gemeenschap in Gent organiseert benefietconcert voor getroffen landgenoten

De oorlog in Oekraïne woedt inmiddels al meer dan twee maanden. De bevolking heeft nood aan medicijnen, voedsel en tal van andere hulpgoederen. Om die spullen aan te kopen organiseert ‘Help Ukraine Ghent’ een benefietconcert. De organisatie verenigt de Oekraïense gemeenschap in Gent.

Het concert vindt plaats op zaterdag 21 mei in de Sint-Salvatorkerk in de Sleepstraat. Het is een unieke kans om onder meer met klezmer kennis te maken. Dat is traditionele muziek uit het Oost-Europese Jodendom. Kaarten kosten 15 euro aan de kassa en 10 euro in voorverkoop. Schrijf het geld over op het rekeningnummer BE61 3632 0421 1817 met de mededeling: ‘(aantal deelnemers)’ + ‘concert’.