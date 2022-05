Oekraïense en Russische modellen defileren zij aan zij tijdens Belgian Fashion Week in Gent: “Dit is de geboorteplaats van het textiel”

Waarom Rose koos voor Gent om de Belgian Fashion Week te laten plaatsvinden, in plaats van grotere steden zoals Brussel of Antwerpen? “Omdat Gent de geboorteplaats van het textiel is. Ik vind het raar dat hier nooit eerder een Fashion Week is georganiseerd”, gaf ze net voor de start van de modeshow mee. Daarin stond diversiteit centraal, zowel als het gaat om de ontwerpers als de modellen. “Naast Belgische, hebben we een Mongoolse, een Afrikaanse, een Oekraïense en een Russische ontwerper. Want kunst is universeel. We hebben ook een Oekraïens en een Russisch model die zij aan zij defileren in één collectie. Onder het motto: make art, not war.”