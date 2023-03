Oekraïense champagne-dief betuigt spijt in rechtbank: “Jullie doen zoveel voor mijn land, en ik kom hier stelen”

Bidden in 't Rabot: gebedshui­zen zetten de deuren open voor bezoekers in de heiligste hoek van Gent

Kan je zomaar binnen in een moskee of een orthodoxe kerk? Heel beleefd is het niet, zo midden in een eredienst, maar op zaterdag kon je in tien gebedshuizen in de ‘holy corner’ van Gent op bezoek. De opendeurdag, bidden in 't Rabot, kon op flink wat belangstelling rekenen.