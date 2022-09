Oekraïense Anna (26) en piloot Kenn (40) openen saladebar in Gent: “De eerste dagen gaat al onze winst naar Oekraïne”

GentAnna Tverdokhlib (26) is drie jaar geleden naar hier verhuisd vanuit Oekraïne. Dit weekend opent ze vol trots haar eigen saladebar in Gent, samen met haar vriend Kenn Verbrugge (40), een piloot. “We staan honderd procent achter wat we verkopen”, glunderen ze. “We kunnen er zelf niet genoeg van krijgen.”

Na een grondige verbouwing gingen de deuren van Ruba Gent eindelijk open zaterdagavond. Kenn was net op tijd terug vanuit Kaapverdië, Anna had alles tot in de puntjes voorbereid. De Oekraïense is psycholoog van opleiding en runde een gezonde bakkerij in haar thuisstad Dnipro, voor ze naar hier verhuisde drie jaar geleden. Rond hetzelfde moment dat Arsalan Rasouli de eerste vestiging van Ruba opende in Leuven. “Dat was meteen een groot succes”, herinnert Anna zich die er aan de slag ging als manager. “Vandaag staat het in de top drie van populairste restaurants op Deliveroo Leuven.”

Anna kon zelf niet genoeg krijgen van de Ruba-salades toen ze er werkte. “Ik ben een kieskeurige eter, ik geraak maaltijden snel beu, maar Ruba kan ik nog elke dag eten.” Net zoals haar vriend Kenn die een tijd in Leuven woonde en na elke sporttraining om een Ruba-bowl kwam - nog voor hij een koppel werd met Anna. “Op een bepaald moment vroeg Arsalan ons: waarom openen jullie geen eigen vestiging van Ruba in Gent? Een fantastisch idee vonden we dat. Wij zijn beide ongelooflijk enthousiast over gezond eten, en we willen dat heel graag delen met andere mensen.”

Volledig scherm De 'salmon avocado' met geroosterde zalm, bruine rijst, avocado, rode kool, ruide ui, komkommer, wortelen, yoghurtmayonaise, sesam en gedroogde uitjes en de 'sweet rustic chicken' met geroosterde kip, Perzische rijst, Parmezaan, kerstomaten, wortelen, appels, rode uit, zoete chilimayonaise, croutons en geroosterde pindanoten in Ruba Gent. © Jill Dhondt

Gebalanceerde maaltijden voor haastige mensen

In Ruba Gent vind je dezelfde salades als in Leuven: op basis van rijst of pasta, overgoten met gebakken zalm, kip, steak, tonijn of tofu, hopen verse groenten en huisgemaakte saus. Aan de terrazzo toog – Anna heeft de inrichting zelf gedaan – kan je je eigen salade samenstellen of je kan een ‘ready salad’ bestellen – zoals een ‘sweet rustic chicken’ met geroosterde kip, Perzische rijst, Parmezaan, kerstomaten, wortels, appel, rode ui, zoete chilimayonaise, chilivlokken, croutons en geroosterde pindanoten. Daar kan je ofwel ter plekke van smullen – aan een terrazzo tafel, tegen een rode muur – of je kan een bowl meenemen. “Heb je een drukke dag, dan kan je gewoon binnenspringen, een bowl oppikken en toch nog een gebalanceerde maaltijd eten waar alle voedingsstoffen inzitten die je nodig hebt”, zegt Anna overtuigd.

Maandag is de grote opening, vanaf dan is Ruba elke dag open van 11 tot 21 uur. “De eerste vier dagen gaat alle winst naar vier ziekenhuizen in Oekraïne”, zegt Anna nog. “Het is het minste wat we kunnen doen voor mijn thuisland. Heel wat van mijn familieleden zijn gevlucht, maar sommige zijn gebleven, waaronder mijn ouders. Ze zijn dokters en zagen het als hun plicht om te blijven om te helpen waar ze kunnen. Ik hoop voor hen en voor al mijn landgenoten dat de oorlog snel voorbij is.”

Ruba, Nederkouter 40, 9000 Gent. Elke dag open van 11 tot 21 uur.

