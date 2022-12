OCMW Gent begeleidt steeds meer dakloze jongvolwassenen, in 2022 al meer dan 400

GentSteeds meer jongvolwassenen - tussen 18 en 25 jaar oud - komen in Gent in de problemen met huisvesting. De jongerenwerking van de sociale dienst heeft in 2021 386 jongeren intensief begeleid, voor 2022 gaat het voorlopig om 405 jongeren. “Ze zijn niet allemaal dak- of thuisloos, sommigen lopen wel een heel groot risico om het te worden", zegt Rudy Coddens (Vooruit).

Jef Van Pee (CD&V) wilde weten hoe het gesteld is met dak- en thuisloosheid in Gent. “Uit een onderzoek van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat 1 op 5 daklozen in ons land jonger is dan 25 jaar”, stelt hij. Dat blijkt in Gent niet anders te zijn. “Dat onderzoek van de Koning Boudewijnstichting baseert zich op de dak- en thuislozentellingen die in de verschillende steden plaatsvonden”, zegt schepen van sociale zaken Rudy Coddens (Vooruit). “In Gent ging de telling door op 29 en 30 oktober 2020. Er werden toen 250 jongvolwassenen (18-25 jaar) geteld, en dat was toen 17% van het aantal getelde dak- en thuislozen.”

Preventie

“In Gent zetten we met gebundelde krachten in op kwetsbare jongeren waarbij er ook aandacht is voor preventie, om te vermijden dat jongeren dak- en thuisloos worden. De jongerenwerking van de sociale dienst heeft in 2021 386 jongeren intensief begeleid. Voor 2022 gaat het voorlopig om 405 jongeren. Hierbij zetten ze extra in op de begeleiding van jongeren die dakloos zijn of een groot risico lopen om dit te worden. In 2021 was 27% van de jongeren dakloos, voor 2022 gaat het voorlopig om 25%.

“Jongeren worden begeleid naar een woning, en als ze die vinden, krijgen ze een installatiepremie van het OCMW. Ook jongeren die de jeugdzorg verlaten om op eigen benen te staan krijgen die premie. In totaal kregen dit jaar al 96 jongeren een installatiepremie. OCMW Gent werk verder ook mee aan ‘A way home Gent’. Dit is een intersectorale samenwerking om dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen te voorkomen en beëindigen.”

