Ochtendploeg Volvo Cars weer naar huis gestuurd: “Stukken geraken niet tijdig in Gent, omdat Oekraïense chauffeurs naar het front zijn”

Onderne­mers en Unizo noemen Gents vergun­nings­be­leid ‘kafkaiaans en bureaucra­tisch’. “Er komen snel wijzigin­gen”

Het vergunningenbeleid Gent is doorgeschoten in de foute richting. Dat stelt Unizo, geruggesteund door meerdere ondernemers. Die moeten bergen bewijs leveren om nog een vergunning te krijgen om in het voetgangersgebied te mogen rijden, tot facturen toe. “Alleen al op vlak van GDPR is dit hallucinant", zegt bijvoorbeeld Benedicte Van Garsse, zaakvoerder van pianozaak Quatre Mains. Filip Watteeuw (Groen) zegt dat er beterschap komt.

10 maart