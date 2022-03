Ochtendlijke steekpartij in Gentbrugge

Gent Bezoekers­cen­trum Lam Gods in Sint-Baafskathe­draal genomi­neerd voor ‘Oscars van de museumwe­reld’

Het nieuwe bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal is genomineerd voor de prestigieuze Museum + Heritage Award in de categorie ‘International exhibition of the year’, en daar zijn ze bij het bisdom erg trots op. De bouw van dat bezoekerscentrum liep niet van een leien dakje, maar het resultaat is wel fenomenaal.

11 maart