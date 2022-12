NUÏ wint wedstrijd Zebrastraat en sluit intiem winterfestival af

Gent Burgers vieren overwin­ning in dos­sier-Huts, maar nog lang niet duidelijk wat er met de gronden zal gebeuren

Een 50-tal Gentenaars heeft zaterdag een feestje gevierd om de overwinning in de zaak ‘gronden-Huts’ te vieren. De rechtbank oordeelde dat de verkoop van deze OCMW-gronden in Zeeland aan Fernand Huts nietig is. “Nu is het aan de gemeenschap om te beslissen wat er met de gronden moet gebeuren”, aldus de actievoerders. Maar is dat wel zo?

