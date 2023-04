Nu ook wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde ‘on hold’: “We wachten eerst de uitspraak over Gentbrugge-Dampoort af”

Treinwagon en doodskop ineen: nieuwe, opvallende muurschil­de­ring kleurt Ajuinlei

Aan de achterkant van het oude FNAC-gebouw liet Klaas Van der Linden – geen onbekende in de Gentse graffiti-wereld – een opvallende muurschildering achter. In zijn typerende zwart-wit stijl tekende hij een treinwagon die overloopt in een doodskop.