Nu ook officieel: Gent gaat camera’s inzetten in ondergrondse parkings voor LEZ-controles

Europese primeur met genetische consulta­ties bij huisdieren: “Mijn Siberische husky Qoriak (6) heeft epilepsie, maar zijn zusje misschien niet”

Unicum op de afdeling dierengeneeskunde in Merelbeke: hond Qoriak, zijn nestgenootjes, en baasje Jean, Claude Bams kunnen er terecht bij professor Broeckx. Qoriak heeft een vorm van epilepsie, zijn zusje niet. Blijft de vraag of zij het gen draagt en kan doorgeven. De UGent is de enige Europese dierenkliniek waar dat onderzocht kan worden. Wij nemen een kijkje.