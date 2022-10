Nu ook officieel: Ajuinlei in hartje Gent binnen enkele maanden autovrij

Straten met een donkerrood tintje: zo goed als elke Gentenaar weet inmiddels wat dat wil zeggen. Al in 2011 werd in de stad de eerste fietsstraat aangelegd. Wagens mogen er fietsers niet inhalen. Jaar na jaar neemt het aantal fietsstraten toe. Nu komt er opnieuw eentje bij.

Het schepencollege gaf donderdag de toestemming om ook de Linden- en de Recollettenlei in hartje Gent om te vormen. Een as van zo’n 400 meter waar fietsers voortaan koning zijn. Enkel waar de Ajuin- en Recollettenlei met de Gebroeders Vandeveldestraat kruisen, heeft de tram uiteraard nog steeds voorrang.

“Bij een telling in december 2019 merkten we op dat dagelijks ongeveer 5.500 fietsers de Lindenlei gebruiken”, liet mobiliteitschepen Filip Watteeuw (Groen) eerder verstaan. “Velen van hen rijden daarna verder via de Recollettenlei. Het is met andere woorden een belangrijke voetgangers- en fietsas.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Linden- en de Recollettenlei worden binnenkort ingekleurd als fietsstraten. © Wannes Nimmegeers

Ajuinlei autovrij

Het hele plan sluit aan bij een tweede beslissing die donderdag viel. De Ajuinlei, waar bekende horecazaken als Otium of L’Apero d’Oc gevestigd zijn, wordt komend voorjaar helemaal autovrij. Gehoopt werd om al in de zomer van 2021 te landen met dat project, maar de voorbereidingen namen meer tijd in beslag.

Maar binnenkort wordt het autovrije gebied dus een stukje groter. “Voortschrijdend inzicht”, zei Watteeuw in deze krant. “Bij de opmaak van het circulatieplan in 2017 maakten we vaak gebruik van bruggen als grens. Hier was dat ook het geval, toch blijkt dat achteraf niet de beste keuze.”

Uit de plannen blijkt dat de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap verdwijnen. Die verhuizen richting Onderbergen. Er komen stallingen voor 33 fietsen in de plaats. Verder blijft de straat zoals ze is. Het afgescheiden voetpad langs de waterkant is behouden. Voetgangers en fietsers worden zo gescheiden.

De Fietsersbond reageert alvast positief. “De Linden- en Recollettenlei inkleuren als fietsstraat is een evidentie voor wie er dagelijks fietst. Alweer een stapje op weg naar een ideale wereld.”

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.