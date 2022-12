Nu ook bouwplannen op tafel voor derde en laatste havenloods op Muide: “Als enige in de rij volledig historisch beschermd”

Gent Op anderhalf jaar tijd 67,88 euro per inwoner besteed aan fietsinfra­struc­tuur. “Extra Vlaams geld, omdat er zoveel aanvragen waren”

Met het Plan Kopenhagen wilde de Vlaamse overheid de steden en gemeenten ertoe aanzetten om meer investeren in fietspaden. 150 miljoen euro werd er vrijgemaakt, en per ingediend project zou Vlaanderen een derde tot zelfs de helft bijpassen. “Er kwamen zoveel aanvragen, dat we nu nog 7 miljoen extra in de pot steken", zegt minister Bart Somers.

20 december