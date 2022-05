Nu al onrust over discotheek in de Veldstraat. “Er zijn 17 woningen vlakbij”

Het was met veel trots dat Tim Joiris aankondigde dat zijn pop up-nachtclub FUBAR tijdens de Gentse Feesten onderdak vindt in de Veldstraat 88, waar vroeger de FNAC zat. Dat pand staat al 3 jaar leeg. Ook in het najaar opent de FUBAR er de deuren, onder meer voor after work-parties op donderdag. “Er is weinig of geen bewoning in de Veldstraat, dus we storen niemand", aldus Joiris.