NTGent verlaat ARCA-theater. “We kunnen het niet meer betalen, maar laten het ook niet zomaar vallen”

Gent Stadsambte­naar Aïcha (51) woedend én triest: “De nieuwe parkeerta­rie­ven duwen mij met mijn beperking uit de maatschap­pij, ik kan mijn job niet meer doen”

“Mijn werk betekent alles voor mij, het helpt mij om vol te houden. Maar sinds het invoeren van het nieuwe parkeerregime in Gent kan ik niet meer gaan. Ik word verplicht om thuis te zitten.” Aan het woord: Aïcha Snoussi (51), al 21 jaar in dienst bij de stad Gent, waarvan al 19 jaar bij het S.M.A.K. Aan Aïcha is niets te zien - daar zorgt ze nadrukkelijk voor - maar reuma bepaalt haar hele leven. “Mijn auto is mijn rolstoel.”

10 oktober