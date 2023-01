North Sea Port boekt recordjaar ondanks verlies van Rusland als belangrijkste handelspartner: “Verenigde Staten hebben die rol overgenomen”

GENT Workshops in het Guislain helpen studenten omgaan met stress: "Weten dat ik niet alleen ben, dat helpt al veel”

Met zes zitten ze in een woonkamer-achtig lokaal in het Museum Dr. Guislain in Gent. Niet alleen om te blokken op een bijzondere locatie, maar ook om een workshop van Broeinest te volgen. Faalangst, uitstelgedrag en schrik dat het nooit gaat lukken: in deze cirkel is alles bespreekbaar. “Het is ook ok om eens te falen, dat moest ik ook leren”.

