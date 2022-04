Nooit te oud om te dansen: Alexandra (9) en Yetty (69) swingen stadsproject op gang

Gent Negen fotografen exposeren werk in Zebra­straat tijdens gratis tentoon­stel­ling

Fan van de betere fotografie? Dan moet je vanaf 30 april april in de Zebrastraat zijn. In het kunst- en congrescentrum loopt tot 8 mei de fototentoonstelling Breedbeeld. In de expo laten negen fotografen tonen het werk dat ze maakten onder begeleiding van Titus Simoens. Die laatste is een bekende naam in het wereldje. Hij won verschillende artistieke prijzen en exposeerde onder meer het Gentse Guislainmuseum en het Antwerpse Fotomuseum.

22 april