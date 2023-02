Nooddorp voor Oekraïners krijgt vorm: veld in de Eikstraat begint op een wijk te gelijken

53 ‘woonunits’ zijn neergepoot op het terrein aan de Eikstraat in Oostakker, op een boogscheut van het oefencomplex van KAA Gent. Het zijn grijze barakken, in rijen naast elkaar gezet. In april worden de eerste bewoners verwacht, allemaal mensen die zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld in Oekraïne.

Het is niet dat de gezelligheid eraf druipt, uit vrije wil ga je in dit oord niet wonen. Maar alles is beter dan oorlogsgebied. Eind deze week zal het een jaar geleden zijn dat Rusland Oekraïne binnenviel, en het geweld daar gaat onverminderd voort. Honderdduizenden mensen zijn hun land ontvlucht, duizenden daarvan zijn ook in ons land en in Gent terechtgekomen. In Gent was de solidariteit groot, heel wat mensen hebben hun eigen huis opengesteld om ‘tijdelijk’ vluchtelingen op te vangen, die ze van haar noch pluim kenden, en met wie ze vaak geen verstaanbaar woord konden wisselen.

Maar omdat ‘tijdelijk’ maar blijft duren, en er ook nog steeds vluchtelingen bijkomen, wordt er uiteindelijk tòch een nooddorp in Gent gebouwd. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Gent was al heel snel kandidaat, maar een geschikte locatie vinden bleek moeilijk. Het maïsveld in de Eikstraat dat uiteindelijk werd uitgekozen, heeft nu al summiere verlichting, en dus 53 ‘woonunits’. Die zullen nog worden ingericht. Vanaf april kunnen hier dan vluchtelingen uit Oekraïne terecht, 200 in totaal. Dat zal in de eerste plaats gaan om mensen die al in Gent verbleven, bij familie of bij gastgezinnen, maar een eigen stek zoeken. Ook zullen er mensen worden doorgestuurd vanuit Brussel.

Maximum 600

In het najaar komen er nog 147 wooncontainers bij, op hetzelfde veld. Die moesten nog worden aangekocht, en laten dus langer op zich wachten. De containers die er nu al staan, waren al in het bezit van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), en waren eigenlijk bedoeld als tijdelijke huisvesting voor mensen wiens sociale woning gerenoveerd wordt. In totaal zullen er aan de Eikstraat maximum 600 vluchtelingen wonen tegen eind dit jaar.

De buurtbewoners reageerden eerst ongerust, maar maken zich nu vooral zorgen. In de Eikstraat is geen voetpad, noch een fietspad. De Oekraïners zullen hoofdzakelijk aangewezen zijn op het openbaar vervoer, maar de dichtsbijzijnde bushalte ligt op een eindje wandelen, aan de brug. Of het veilig is om kinderen over de donkere baan zonder voetpad, waar vaak ook te snel gereden wordt, richting bus te sturen om naar school te gaan? En waar de bewoners die wél een auto hebben, die dan moeten parkeren? Het zijn vragen waar nog geen antwoord op kwam.

Geen bouwproject

De vluchtelingen zullen overigens niet ‘gratis’ wonen in het nooddorp. Ze krijgen in ons land wel financiële ondersteuning, maar voor hun container zullen ze een prijs moeten betalen die in de lijn ligt met die van een sociale woning. Eens de oorlog voorbij is, wordt het terrein in Oostakker ook opnieuw een veld, er komt geen bouwproject in de plaats, heeft het stadsbestuur beloofd.

