Nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen op terrein van HOGENT aan Sint-Pietersstation, studenten willen hen begeleiden

Gent Dieven boren gaatje onder slot en halen in amper vijf minuten tijd volledige bestelwa­gen leeg in Drongen

In de Baarledorpstraat in Drongen hebben twee mannen in de nacht van woensdag op donderdag een bestelwagen vliegensvlug leeggeroofd. De dieven boorden een gaatje onder het slot en kregen op die manier het slot in een wip open.

11:14